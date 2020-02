Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio regola anche Milanotre

Progetto Giovani Cantù dopo l’11° turno di ritorno Under16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team canturino resta secondo in scia all’Olimpia Milano

Prova di forza della squadra Under16 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù nell’11° turno di ritorno del campionato lombardo. La Cierre Ufficio infatti ha vinto agevolmente in casa contro Milanotre per 91-58 trascinata da Borsani e Terragni confermandosi al secondo posto in scia della capolista Olimpia Milano. Cantù tornerà in campo già domenica 23 febbraio alle ore 11 quando renderà visita alla Libertas Cernusco già battuta all’andata per 89-52.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ – MILANOTRE 91- 58

(23-11, 42-32, 66-44)

Cierre Ufficio Cantù: Borella, Massimini, Proserpio 6, Redaelli F. 7, Terragni 17, Redaelli P. 7, Milici 4, Tarallo 15, Terrier, Borsani 19, Maduka 2, Elli 14. All. Castoldi, Vice All. Pozzoli.

Milano 3: Rovida 2, Lecce 4, Turin 10, Orlandi 2, Pasolini, Abante 11, Barrega 7, Solomon 13, Metauro, D’Amico 6, Invernizzi 3. All. Colombo.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU