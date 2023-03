Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio sbanca Lodi in rimonta e conserva primato e imbattibilità

Progetto Giovani Cantù: si è aperto il girone di ritorno della fase Gold Under15 Eccellenza.

Il girone di ritorno della fase Gold del campionato Under15 Eccellenza si è aperto con ancora una vittoria ma davvero sofferta per il Progetto Giovani Cantù. La capolista del girone Gold lombardo infatti ha mantenuto sì l'imbattibilità e il primato solitario, ma ha dovuto sudare tantissimo per sbancare il campo di un Lodi davvero agguerrito che è stato avanti per gran parte della gara. Solo nel finale infatti la Cierre Ufficio di coach Federico Castoldi è riuscita a ingranare la marcia giusta e a piazzare il sorpasso vincente. Cantù tornerà in campo sabato 11 marzo ospite del Cernusco già battuto all'andata per 73-56.

Il tabellino di BASKET LODI - CIERRE UFFICIO CANTÙ 63

Parziali: 17-8, 36-27, 48-44

Cierre Ufficio Cantù: Rossi 8, Bandirali 8, Molteni 5, Aru 9, De Rosa, Zimonjic 13, Calvio, Viviani, Kellici, Panceri 10, Ghirardi 10, Carlotta. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Programma del 1° turno di ritorno girone Gold Under15 Eccellenza

Sabato 4 marzo ore 18 Lodi-Cantù 61-63, Blu Orobica-Bernareggio 89-81, Varese Academy-Cernusco 103-80, EA7Milano-Legnano 94-34.

Classifica girone Gold

Cantù 22; EA7 Milano 18; Varese Academy 16; Bernareggio, Blu Orobica Bergamo 8; Lodi, Legnano 6; Libertas Cernusco 4.

Programma del 2° turno di ritorno girone Gold Under15 Eccellenza

Sabato 11 marzo ore 15.45 Libertas Cernusco-Cantù, Legnano-Blu Orobica, Bernareggio- EA7Milano, Varese Academy-Lodi.