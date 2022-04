Progetto Giovani Cantù la Cierre Ufficio si arrende nel finale a Legnano

Pallacanestro giovanile risultati

Si è giocato l'ottavo turno della seconda fase del campionato Under15 Eccellenza che ha riservato un'amara sconfitta per il Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere a Legnano per 76-64 dopo una partita equilibrata e ben giocata dai giovani canturini che hanno alzato bandiera bianca solo nel finale. Cantù chiuderà questa seconda fase sabato 30 aprile in casa contro la capolista Gallarate.

Il tabellino di ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE - CIERRE UFFICIO CANTÙ 76-64

(16-12, 35-32, 56-53)

Cierre Ufficio Cantù: Ghirardi, Rossi, Bandirali 8, Bargna 26, Granieri 16, Grassi, Colombo, Marelli, Bianchi 8, Mazzon 2, Panceri 4, Morton. All. Bonassi, Vice All. Castoldi. Il calendario dell'8° turno del girone Silver Under15 Eccellenza Giocate Aba Legnano-Cantù 76-64, Sondrio-Brescia 84-65, Urania-Milanotre 50-71; martedì 26 Cremona-Gorgonzola, mercoledì 27 Gallarate-Desio.

Classifica del girone Silver Under15 Eccellenza

Gallarate 14; Milanotre, Sondrio 12; Brescia, Aba Legnano 10; Cantù, Urania 6; Cremona, Desio 2; Gorgonzola 0.

Sabato 30 aprile ore 17.45 Cantù-Gallarate, Desio-Sondrio; domenica 1 maggio Gorgonzola-Urania, Milanotre-Legnano, Brescia-Cremona.