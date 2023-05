Progetto Giovani Cantù: nel weekend si sono giocati i concentramenti interzonali Under15.

Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio stacca il biglietto per le finali tricolori

Missione compiuta dalla squadra Under15 Eccellenza del PGC che nel weekend si è qualificata per le finali nazionali di categoria tra le migliori 16 formazioni d'Italia che a Pescara andranno a caccia dello scudettino. La Cierre Ufficio allenata da coach Federico Castoldi da venerdì 12 maggio a domenica 14 ha partecipato al concentramento interzonale di Sora in provincia di Frosinone dove ha sbaragliato il campo conquistando tre vittorie su tre gare battendo nell'ordine Castelfiorentino, Caserta e Cus Torino. Tre vittorie che hanno regalato ai canturini l'ambito pass per le finali tricolori di Pescara.

Il calendario del concentramento numero 4 a Sora

1° turno venerdì 12 maggio

Cantù-Castelfiorentino 76-73

Caserta-Cus Torino 67-66

2° turno sabato 13 maggio

Cantù-Caserta 83-40

Castelfiorentino-Cus Torino 76-45

3° turno domenica 14 maggio

Cantù-Cus Torino 99-49

Castelfiorentino-Caserta 70-56

Classifica finale

1° Cierre Ufficio Cantù 6 punti

2° Castelfiorentino 4

3° Caserta 2

4° Cus Torino 0