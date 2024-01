Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio U15 apre la seconda fase con bella vittoria contro Cernusco

E' iniziata con il piede giusto la seconda fase del campionato Eccellenza per la squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio diretta da coach Guido Saibene infatti ha vinto in casa il 1° turno del girone Gold dei play-in lombardi regolando il Cernusco con un perentorio 78-58. Con questa vittoria Cantù si conferma in vetta al girone in coabitazione con l'Olimpia Milano e sabato prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto tra le due capoliste che varrà il primato solitario.

Tabellino di Cierre Ufficio Cantù - Libertas Cernusco 78-58

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 2, Andreoni, Castoldi 4, Pizzamiglio 3, Ventura 10, De Lucca, Malano 23, Sironi 14, Fossati 10, Pozzi 7, Enriquez 3, Fortis 2. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Accademia Basket Altomilanese: Manfredi 9, Miresse 1, Santoro, Garavaglia 6, Dal Ben 3, Magoni 21, Niceforo 7, Bolognesi, Ferrante 8, Mititelu, Aspesi, Cadore 3. All. Lo Storto, Vice All. Marta.

Risultati 1° turno play-in Girone Gold

Cantù-Cernusco 78-58, Robur Varese-Lussana 83-80, Legnano-Olimpia Milano 59-80, Caluschese-Bernareggio 48-111.

Classifica play-in Girone Gold

Cierre Ufficio Cantù, EA7 Olimpia Milano 14; Robur Varese, Lussana, Cernusco, Legnano 6; Bernareggio 4; Caluschese 0.

Programma del 2° turno play-in Girone Gold

Sabato 3 febbraio alle 15.30 Olimpia-Milano-Cantù, Cernusco-Legnano, Lussana-Bernareggio. Caluschese-Robur Varese.