Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio U15 cala il tris, sbanca Pavia ed è sola in testa

Mercoledì da leoni per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani che ieri ha vinto il recupero del 1° turno di campionato ed è volata in testa da sola al suo girone. Ieri sera infatti la Cierre Ufficio è andata a vincere sul campo dell'Here You Van per 53-75 inanellando il terzo successo consecutivo che mantiene imbattibilità e primato. La Cierre Ufficio tornerà in campo domenica 22 quando farà visita ai pari età del Basket Costa in una sfida di cartello.

Il tabellino di Here You can Pavia-Cierre Ufficio Cantù: 53-75

Here You Can Pavia: Costa 17, Negretti 12, Pipitone 7, Frittoli 6, Marchesi 4, Draghici 4, Rustioni 3, Rona, Dessì, Coccia, Alberrin, Ruffinazzi.

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 7, Andreoni 3, Castoldi 7, Pizzamiglio 4, De Lucca, Sironi 18, Fossati 16, Pozzi 8, Enriquez 4, Fortis 8, Petruzzelli.

I risultati del 1° turno girone A Under15 Eccellenza

Mercoledì 18 alle 20.30 recupero Here You Can Pavia- Cantù 53-75.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù 6; Robur Varese, Basket Costa, ABA Legnano4; Bernareggio, Gallarate, Here You Can Pavia 2; Junior Vigevano 0.

Programma del 4° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 21 ottobre Vigevano-Bernareggio, Robur-Legnano; domenica 22 alle 15 Basket Costa-Cantù, Gallarate-Here You.