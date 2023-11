Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio U15 doma anche Gallarate e si conferma capolista

Quinto successo su cinque partite per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che mantiene così la vetta del girone A Lombardo. La Cierre Ufficio di coach Guido Saibene ha allungato la sua striscia positiva superando di slancio in casa anche il Gallarate per 92-47. I canturini torneranno in campo ancora in casa domenica 5 novembre quando ospiteranno il Bernareggio.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-HUB del Sempione Gallarate: 92-47

Parziali: 24-12, 47-29, 74-37

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 7, Andreoni 10, Castoldi 16, Pizzamiglio 6, De Lucca 4, Malano 15, Petruzzelli 4, Sironi 13, Fossati 4, Pozzi 5, Enriquez, Fortis 8. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Hub del Sempione: Allegretti 2, Schembri 7, Tonetti 4, Gaiazzi 2, Decataldo, Viola 6, Viceconti 6, Fedeli 3, Padoan 17, Morosini, Cucco, Concollato. All. Riva.

Programma del 5° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 28 ottobre Here You Can-Robur Varese 46-109, Legnano-Vigevano 97-62, Bernareggio-Costa 86-72; domenica 29 ore 10.30 Cantù-Gallarate 92-47.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù 10; Robur Varese 8; ABA Legnano, Bernareggio 6; Basket Costa, Gallarate 4; Here You Can Pavia 2; Junior Vigevano 0.

Programma del 6° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 4 novembre Here You Can-Legnano, Gallarate-Vigevano; domenica 5 ore 10.30 Cantù-Bernareggio, Costa-Robur Varese.