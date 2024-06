Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio U15 eliminata ai quarti

Si è conclusa ai quarti di finale la bella avventura del Progetto Giovani Cantù alle finali nazionali Under15 in corso di svolgimento ad Anagni.

La sconfitta

Oggi pomeriggio infatti la Cierre Ufficio Cantù si è dovuta arrendere all'Unibasket Lanciano che si è imposta per 82-64 qualificandosi così per la semifinale di sabato 8 giugno. Fatale per i canturini diretti da coach Guido Saibene il parziale negativo di 8-28 subito nel secondo quarto che di fatto ha segnato la gara. Cantù quindi eliminata dalla zona podio ma torna a casa con la consapevolezza di aver disputato una grande stagione e di essere entrata tra le migliori 8 squadre d'Italia.

Il tabellino di Unibasket Lanciano-Cierre Ufficio Cantù 82-64

Parziali : 20-16, 48-24, 72-49

Lanciano: Sotera 5 (1/5, 1/5), Rossetti, D’Incecco 8 (4/13, 0/1), D’Amato, Del Prete 28 (5/8, 6/8), Pace, Capitanio, Ndour 11 (4/5), Verì, Sadio 28 (9/15, 2/3), Di Pasquale 2 (1/2). Ne: Di Gianvincenzo. All. Fabio Di Tommaso.

Cantù: Moscatelli 1, Andreoni (0/1), Castoldi (0/5, 0/1), Pizzamiglio 2 (1/3, 0/1), Ventura 4 (2/5, 0/3), De Lucca 2 (1/2, 0/1), Malano 22 (5/15, 4/6), Petruzzelli, Sironi 14 (4/5, 2/4), Fossati 9 (3/6, 1/2), Pozzi 4 (2/4, 0/3), Fortis 6 (2/4, 0/2). All.: Guido Saibene.

Arbitri: Paolo Filesi e Michele De Angelis.

Venerdì 7 giugno quarti di finale

ore 14 Cogeim Pall. Vado – Cab Stamura Basket Ancona 98-85

ore 16 Unibasket Lanciano-Cierre Ufficio Cantù 82-64

18:00 Insegnare Basket Rimini- Dolomiti Energia Trento

20:00 EA7 Emporio Armani Milano – BCC Emilbanca Virtus Bologna

Sabato 8 giugno semifinali

Domenica 9 giugno le finali