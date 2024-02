Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio U15 si rialza e regola in volata Lussana Bergamo per 73-63

Pronto riscatto nel Girone Gold lombardo della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che dopo il ko subito con Milano si è ripresa domenica superando in casa Lussana Bergamo al termine di una gara bella e molto combattuta. La Cierre Ufficio di coach Guido Saibene ha trovato la zampata vincente negli ultimi 10' conquistando così due punti che la riportano momentaneamente al primo posto con Milano che però giocherà in posticipo domani sera. La Cierre Ufficio Cantù invece tornerà in campo domenica 18 quando renderà visita al fanalino Caluschese.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Lussana Bergamo 73-63

Parziali: 19-13, 31-35, 49-49

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 4, Andreoni 2, Castoldi, Pizzamiglio, Ventura 17, De Lucca, Malano 20, Sironi 13, Fossati 9, Pozzi 2, Enriquez 2, Fortis 4. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Unica Bergamo Lussana: Mainetti, Luciano 2, Rota 21, Mal 8, Ivagnes, Guercetti 7, Bai 3, Imbornone, Ciuffreda 17, Nespoli 5, Berzi, Rizzoli. All. Fratus, Vice All. Longobardi.

Risultati del 3° turno play-in Girone Gold

Domenica 11 Febbraio Cantù-Lussana 73-63, Bernareggio-Cernusco 72-66, Caluschese-Legnano 62-95, mercoledì 14 Robur Varese- Olimpia Milano.

Classifica play-in Girone Gold

Cierre Ufficio Cantù, EA7 Olimpia Milano 16; Legnano 10; Robur Varese, Lussana 8; Cernusco, Bernareggio 6; Caluschese 0.

Programma del 4° turno play-in Girone Gold

Sabato 17 febbraio Cernusco-Robur Varese, Lussana Bergamo-Legnano; domenica 18 ore 11 Caluschese-Cantù, Milano-Bernareggio.