Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio Under15 espugna Varese e vola in fuga solitaria

E' fuga solitaria per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù nel girone A del campionato Eccellenza lombardo. La Cierre Ufficio di coach Guido Saibene ha sbancato Varese e vinto meritatamente il big match del weekend contro la Robur allungando il suo vantaggio sulla stessa in classifica.

Sulle ali di questa nuova prova di forza la Cierre Ufficio tornerà in campo domenica 10 dicembre quando ospiterà il Basket Costa già battuto all'andata per 49-100.

Il tabellino di Robur Varese - Cierre Ufficio Cantù 56-87

Parziali: 14-19, 32-44, 54-60

Robur Varese: Gandini 7, Ladina 3, Sperati, Petter 4, Pezzoni, Bonina 4, Beati 7, Vanoni 4, Bettinelli, Galparoli, Fusiello 13, Alabiso 14. All. Todisco.

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 7, Andreoni 4, Castoldi 4, Ventura 6, De Lucca 4, Malano 24, Petruzzelli, Sironi 11, Fossati 10, Pozzi 7, Enriquez 4, Fortis 6. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Programma 10° turno, 3° ritorno girone A U15 Eccellenza

Sabato 2 dicembre ore 13.30 Robur Varese-Cantù 56-87, Gallarate-Costa 0-20, Bernareggio-Legnano 62-89; domenica 3 Vigevano-Here You Can 72-66.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù 20; Robur Varese, Legnano 14; Bernareggio 12; Basket Costa 8; Gallarate 6; Here You Can Pavia 4; Junior Vigevano 2.

Programma 11° turno, 4° ritorno girone A U15 Eccellenza

Sabato 9 dicembre Bernareggio-Vigevano; domenica 10 ire 10.30 Cantù-Basket Costa, il 18/12 Legnano-Robur Varese, il 20/12 Here You Can-Gallarate.