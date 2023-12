Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio Under15 travolge anche Costa 83-50 e allunga in vetta

Nuova prova di forza della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che continua a dominare il girone A lombardo. La Cierre Ufficio diretta da coach Guido Saibene ha superato in scioltezza anche l'ostacolo Basket Costa travolgendolo per 83-50 e allungando in vetta alla classifica. La squadra canturina tornerà in campo sabato 16 quando renderà visita al Gallarate già battuto all'andata per 92-47.

Il tabellino di Cierre Ufficio Cantù - Elettrica Rogeno Costa: 83-50

Parziali: 29-2, 44-22, 60-40

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 12, Marelli 2, Pizzamiglio 5, Gazzanti 2, Ventura, De Lucca 9, Malano 9, Petruzzelli 4, Sironi 6, Fossati 10, Pozzi 18, Enriquez 6. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Risultati 11° turno, 4° ritorno girone A U15 Eccellenza

Sabato 9 dicembre Bernareggio-Vigevano 94-53; domenica 10 ire 10.30 Cantù-Basket Costa 83-50, il 18/12 Legnano-Robur Varese, il 20/12 Here You Can-Gallarate.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù 22; Robur Varese, Legnano, Bernareggio 14; Basket Costa 8; Gallarate 6; Here You Can Pavia 4; Junior Vigevano 2.

Programma 12° turno, 5° ritorno girone A U15 Eccellenza

Mercoledì 13 dicembre Robur Varese-Here You Can, Sabato 16 dicembre ore 15.15 Gallarate-Cantù, Costa-Bernareggio, Vigevano-Legnano.