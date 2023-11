Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio15 chiude l'andata da capolista imbattuta

Chiude in bellezza il girone d'andata del campionato Under15 Eccellenza il Progetto Giovani Cantù che si conferma prima e imbattuta in campionato. La Cierre Ufficio di coach Guido Saibene ha vinto anche il 7° turno sbancando Legnano per 66-85 e collezionando così il suo settimo sigillo consecutivo. La capolista Cantù tornerà in campo sabato 18 in casa contro Here You Can Pavia già battuto nel match d'esordio.

IL tabellino di Accademia Basket Altomilanese - Cierre Ufficio Cantù: 66-85

Parziali: 14-19, 32-44, 54-60

ABA: Morelli 2, Bellini, Caccia 11, Mascherpa 4, Sola 4, Stefano 2, Lazzati 17, Rotondi 3, Ndoja, Beretta 3, Sesti 18, Taccia. All. Bianchi.

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 6, Andreoni 4, Castoldi 2, Ventura ne, De Lucca 17, Malano 22, Petruzzelli 10, Sironi 12, Fossati 6, Pozzi, Enriquez, Fortis 6. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Risultati del 7° turno ultimo andata girone A U15 Eccellenza

Bernareggio-Here You Can 81-51, Legnano-Cantù 66-85, Vigevano-Costa 59-75, Robur Varese-Gallarate 89-80.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù 14; Robur Varese 12; ABA Legnano, Bernareggio, Basket Costa 8; Gallarate 4; Here You Can Pavia 2; Junior Vigevano 0.

Programma 8° turno, primo ritorno girone A U15 Eccellenza

Sabato 18 novembre ore 20.30 Cantù-Here You Can, Basket Costa-ABA Legnano, Vigevano-Robur Varese, Bernareggio-Gallarate.