Progetto Giovani Cantù la Cierre Uffico eliminata nel finale dall'Accademia Altomilanese

Si è fermata ai quarti di finale il cammino playoff della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Il team brianzolo griffato Cierre Ufficio e guidato in panchina da coach Cristian Di Giuliomaria si è dovuto arrendere domenica scorsa sul campo dell'Accademia Altomilanese Legnano per 79-75. Una sconfitta in volata maturata nei minuti finale dopo una sfida molto equilibrata e ben giocata dai canturini che erano tornati anche a -1 nel finale. In semifinale invece passa Legnano con Desio, Robur Varese e Brescia.

Tabellino di ACCADEMIA BASKET ALTOMILANESE-CIERRE UFFICIO CANTÙ 79-75

Parziali 19-17, 39-31, 63-50

Cierre Ufficio Cantù: Azzolini 21, Tarabini, Grazzi 3, Amadori 6, Confalonieri 2, Marelli 1, Dioum 5, Bezzi 7, Ferrari, Mazzoleni F. 2, Moscatelli 15, Mazzoleni A. 13. All. Di Giuliomaria, Vice All. Rumi.

ABA: Gallazzi 14, Nart 26, Medina 3, Poretti 3, Zorzan 5, Totaro 16, Ackatiah 6, Sonzogni, Saporiti 1, Morello, Ardemagni 3, De Toffol 2. All. Crespi.

Programma dei quarti di finale Under15

Sabato 12 giugno Robur Varese-Blu Orobica Bergamo 83-69; domenica 13 ore 16.30 Accademia Alto Milanese-Cierre Ufficio Cantù 79-75, Aurora Desio-Urania Milano 95-75, Pallacanestro Brescia-Libertas Cernusco 83-61.