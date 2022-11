Progetto Giovani Cantù: buone nuove in casa della squadra Under19 canturina.

Progetto Giovani Cantù: la Colombus sbanca Cernusco e accoglie nello staff la stella Alex Acker

Buone nuove per il Progetto Giovani Cantù e per la squadra Under19 Eccellenza. La società brianzola ha infatti annunciato che nello staff tecnico del PGC è entrato ufficialmente a far parte anche un grande campione della palla a spicchi come Alex Acker. La ex-guardia statunitense (ma naturalizzata italiana) ha infatti accettato la proposta di diventare membro ufficiale del PGC: Acker metterà la sua grande esperienza a disposizione della squadra Under19 Eccellenza, per supportare i ragazzi e guidarli in quello che è l’ultimo step prima di diventare senior. Con alle spalle esperienze da giocatore in NBA ed Eurolega, dopo i parquet americani Alex sta portando avanti il suo iter di formazione per poter diventare anche un coach italiano.

Gasata da questa notizia la Columbus Cantù Under19 ieri sera ha vinto il 7° turno del girone interregionale andando a sbancare il campo di Cernusco per 67-78 e confermandosi ai vertici del torneo.

Calendario del 7° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Giocate Cernusco-Cantù 67-78, Reggio Emilia-Desio 68-74, Cremona-Urania Milano 66-75; da giocare Varese-Fidenza, Virtus Bologna-Fortitudo, Milano-Vis Ferrara.

Classifica girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Urania 12; Cantù, Cremona, Desio 10; Fortitudo Bologna 8; EA7 Milano, Reggiana Pallacanestro Varese 6; Virtus Bologna 4; Vis Ferrara, Fulgor Fidenza 2; Libertas Cernusco 0.

Calendario dell'8° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Sabato 19 novembre Desio-Cernusco; lunedì 21 novembre ore 19.30 Fidenza -Cantù, Fortitudo Bologna-Milano, Vis Ferrara-Cremona, Virtus Bologna-Reggio Emilia, Urania Milano-Varese .