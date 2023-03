Progetto Giovani Cantù: la Columbus batte Varese ed è tra le migliori 16 squadre d'Italia

Progetto Giovani Cantù: si è giocato il penultimo turno interregionale Under19 Eccellenza.

Grande festa per il Progetto Giovani Cantù che celebra la qualificazione della sua squadra Under19 alle finali nazionali tra le migliori 16 squadre d'Italia. Merito dei ragazzi della Columbus allenati da coach Mattia Costacurta che vincendo il derby contro Varese per 82-74 si sono assicurato un posto tra le prime tre del girone Interregionale 3 e quindi il pass diretto per le finali tricolori che si svolgeranno dall'8 maggio ad Agropoli.

"E' un ottimo risultato - dice coach Costacurta . meritato da questi super ragazzi come premio per il loro impegno e dedizione che mettono quotidianamente in allenamento e in ogni partita. Dopo la promozione ottenuta sabato in C si chiude così una tre giorni fantastica per il nostro gruppo, Siamo contenti ma non appagati perchè il bello arriva adesso".