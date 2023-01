Progetto Giovani Cantù: si è giocato ieri l'ultimo turno del girone interregionale Under19.

Progetto Giovani Cantù: la Columbus cade al giro di boa stoppata e raggiunta in vetta da Cremona

Si è aperto male il 2023 della squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù che ieri sera ha chiuso il girone d'andata del campionato Interregionale 3 perdendo la sfida al vertice sul campo della Vanoli Cremona per 86-73. Peccato perché la squadra canturina di coach Mattia Costacurta è stata avanti fino a pochi minuti dalla sirena per poi farsi superare dai padroni di casa che con questa vittoria agganciano la Columbus in vetta al girone. Columbus che tornerà in campo lunedì 16 gennaio quando aprirà il girone do ritorno rendendo visita al Desio già battuto all'andata per 91-66.

Il tabellino di VANOLI CREMONA - COLUMBUS CANTÙ 86-73

(20-20, 44-41, 56-62)

Vanoli Cremona: Spagnoli, Mainieri, Gallo 13, Ivanevski 11, Vecchiola 25, Valenti E. 6, Zanetti 7, Redini 5, Galli 8, Taino. All. Campigotto.

Columbus Cantù: Cattaneo, Tosetti 12, Meroni 14, Moscatelli 6, Clerici, Elli 5, Milici, Trombetta, Tarallo 9, Brembilla 11, Greppi 10. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker.

Programma dell'11° turno ultimo d'andata girone Interregionale 3

Lunedì 9 gennaio ore 20.30 Cremona-Cantù 86-73, Urania-Virtus Bologna 68-49, Fidenza-EA7 Milano, Desio-Pallacanestro Varese 77-67, VIS-Cernusco 77-80, Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 95-92.

Classifica girone Interregionale 3

Cantù, Cremona 18; Urania 16; Fortitudo Bologna, Desio 14; Pall. Varese, EA7 Milano 10; Virtus Bologna, Reggio Emilia 8; Vis Ferrara, Fidenza, Cernusco 4.

Programma dell'12° turno primo di ritorno del girone Interregionale 3

Lunedì 16 gennaio ore 21 Desio-Cantù, Urania-EA7 Milano, Virtus Bologna-Varese, Fidenza-VIS, Fortitudo Bologna-Cernusco, Reggio Emilia-Cremona.