Progetto Giovani Cantù, la Columbus conosce i suoi avversari ai Tricolori di Agropoli

Progetto Giovani Cantù: definiti i quattro raggruppamenti delle finali nazionali Under19.

Progetto Giovani Cantù: la squadra brianzola è inserita nel girone D con Stella Azzurra Roma, Virtus Siena e Aquila Trento

La squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù targata Columbus conosce le sue avversarie alle prossime finali nazionali di categoria che si svolgeranno dall’8 al 14 maggio ad Agropoli in provincia di Salerno. La squadra canturina diretta da coach Mattia Costacurta arrivata seconda nel girone interregionale 3, ora è stata inserita nel girone D e se la vedrà con i pari età della Stella Azzurra Roma (1° posto nel Girone 5), Virtus Siena (2° posto nel Girone 2) e Aquila Trento (3° posto nel Girone 1) .

Il Trofeo tricolore dedicato all'indimenticato ex coach anche di Cantù, Giancarlo Primo, sarà disputato dalle 16 migliori squadre italiane, divise in 4 gironi eliminatori di 4 squadre ciascuno che si incontreranno con formula all’italiana con gare di sola andata. Le prime classificate di ogni girone saranno ammesse direttamente ai Quarti. Le seconde e le terze classificate di ogni girone saranno ammesse agli Spareggi. Le vincenti degli Spareggi accederanno ai Quarti. Le vincenti dei Quarti saranno ammesse alle Semifinali. Le due perdenti delle Semifinali disputeranno la finale per il 3° e 4° posto, le due vincenti delle Semifinali disputeranno la finale Scudetto.

Alle finali di Agropoli si sono già qualificate già 15 squadre. La sedicesima e ultima uscirà dagli spareggi in programma a Roma il 17 e il 18 aprile.

I GIRONI DELLE FINALI NAZIONALI

GIRONE A

UNIVERSO TREVISO BASKET 1a classificata Girone 1

US VICTORIA LIBERTAS PESARO 1a classificata Girone 2

FORTITUDO 103 ACADEMY 3a classificata Girone 3

BLU OROBICA BERGAMO 3a classificata Girone 4

GIRONE B

GUERINO VANOLI CREMONA 1a classificata Girone 3

NAPOLI BASKET 1a classificata Girone 6

VARESE ACADEMY 2a classificata Girone 4

ARES TIBER BASKET 3a classificata Girone 5

GIRONE C

COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO 1a classificata Girone 4

UNITED EAGLES BASKET 2a classificata Girone 1

FIRENZE BASKETBALL ACADEMY 2a classificata Girone 5

Vincente Finale Spareggio

GIRONE D

STELLA AZZURRA ROMA 1a classificata Girone 5

PALLACANESTRO CANTÙ 2a classificata Girone 3

VIRTUS SIENA 2a classificata Girone 2

AQUILA BASKET TRENTO 3a classificata Girone 1

17 aprile – Semifinali Spareggio Under 19 Eccellenza

Gara 1 (ore 18.00): Orange1 Bassano vs Virtus Arechi Salerno

Gara 2 (ore 20.00): Bramante Basket Pesaro vs Urania Basket Milano

18 aprile – Finale Spareggio Under 19 Eccellenza

Gara 3 (ore 15.00): Vincente Gara 1 vs Vincente Gara 2