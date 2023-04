Progetto Giovani Cantù la Columbus debutterà l'8 maggio contro la Stella Azzurra 

Progetto Giovani Cantù definito il calendario delle finali nazionali Under19 ad Agropoli.

Progetto Giovani Cantù nei due giorni successivi il team di coach Costacurta sfiderà le altre rivali del girone D Siena e Trento

La squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù targata Columbus debutterà l'8 maggio alle finali nazionali di Agropoli affrontando alle ore 20 la quotata Stella Azzurra Roma. In queste re è stato reso noto il calendario delle finali tricolori che si svolgeranno dall’8 al 14 maggio ad Agropoli in provincia di Salerno. La squadra canturina diretta da coach Mattia Costacurta arrivata seconda nel girone interregionale 3, è inserita nel girone D e se la vedrà con i pari età della Stella Azzurra Roma (1° posto nel Girone 5), Virtus Siena (2° posto nel Girone 2) e Aquila Trento (3° posto nel Girone 1) .

Questo il calendario del Girone D

1° turno 8 maggio

Gara 7 ore 18 Stella Azzurra Roma-Cantù, Gara 8 ore 20 Virtus Siena- Trento

2° turno 9 Maggio

Ore 15 Vincente gara 7-Oerdente gara 8; ore 16 Vincente gara 8-Perdente gara 7

3° turno 10 Maggio

Ore 20 Vincente gara 7-Vincente gara8; ore 20 Perdente gara 7-Perdente gara8

Il Trofeo tricolore dedicato all'indimenticato ex coach anche di Cantù, Giancarlo Primo, sarà disputato dalle 16 migliori squadre italiane, divise in 4 gironi eliminatori di 4 squadre ciascuno che si incontreranno con formula all’italiana con gare di sola andata. Le prime classificate andranno direttamente ai Quarti (12 maggio), mentre le seconde e terze classificate si incroceranno negli Spareggi (11 maggio). Il 13 maggio le Semifinali, il 14 maggio le Finali per il terzo posto e per il Titolo di Campione d’Italia 2023.

Tutte le gare sono trasmesse in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube Italbasket.

Girone A

ANUTRIBULLET TREVISO BASKET

CARPEGNA PROSCIUTTO VL PESARO

FORTITUDO 103 ACADEMY

BLU OROBICA BERGAMO

Girone B

GUERINO VANOLI BK CREMONA

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI

CONFORAMA ITALIA VARESE ACADEMY

ARES TIBER BASKET ROMA

Girone C

COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO

UNITED EAGLES BASKETBALL

FIRENZE BASKETBALL ACADEMY

URANIA BASKET MILANO

Girone D

STELLA AZZURRA

COLUMBUS CANTU’

STOSA VIRTUS SIENA

DOLOMITI ENERGIA TRENTO