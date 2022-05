Progetto Giovani Cantù la Columbus doma anche la Robur Varese e vola ai quarti

Pallacanestro giovanile risultati

Continua la marcia nei playoff Under16 Gold del Progetto Giovani Cantù. Columbus di coach Sorci infatti ha vinto anche i quarti di finale regionali battendo in casa la Robur Varese per 93-88 dopo una bellissima e combattutissima partita risulta nel finale. Con questo successo il team canturino vola in semifinale dove affronterà la vincente della sfida Malaspina-Pallacanestro Varese. Da segnalare lunedì un quarto di finale tutto brianzolo Le Bocce Erba-Cucciago Bulls, la vincente se la vedrà in semifinale con la vincente di Aba Legnano-Aurora Desio.

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ - ROBUR ET FIDES VARESE 93- 88

(23-22, 41-42, 61-68)