Progetto Giovani Cantù: la Columbus doma anche Reggio Emilia per 84-69 e vola in vetta

Nuovo colpo vincente per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ieri sera ha vinto il recupero casalingo contro Reggio Emilia e sale così in vetta al girone interregionale 3 agganciando a quota 12 l'Urania Milano. E proprio Cantù-Urania sarà il big match del 9° turno d'andata in programma lunedì 5 dicembre ma che si aprirà già stasera con l'anticipo Fidenza-Desio.

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ - PALLACANESTRO REGGIANA 84-69

Parziali 29-15, 47-32, 66-51

Columbus Cantù: Cattaneo 4, Tosetti 10, Stefanov 2, Meroni 14, Moscatelli 5, Terragni, Milici, Trombetta 2, Borsani 7, Tarallo 23, Brembilla 11, Greppi 6. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker.

Pallacanestro Reggiana: Codeluppi 15, Belloni, Ferrari 4, Giberti 2, Roggieri 3, Vaccari 6, Bertolini, Camara 1, Faye 19, Iannelli 2, Pastorelli, Suljanovic 17. All. Menozzi.

Classifica girone Interregionale 3

Cantù, Urania 12; Fortitudo Bologna, Desio, Pall. Varese, Cremona 10; Virtus Bologna, EA7 Milano, Reggio Emilia 6; Vis Ferrara, Fidenza 2; Cernusco 0.

Programma del 9° turno d'andata girone Interregionale 3

Oggi martedì 29 novembre Fidenza-Desio; lunedì 5 dicembre ore 19.15 Cantù-Urania, Virtus Bologna-Cernusco, Vis Ferrara-Fortitudo, Cremona-Pall. Varese, EA7 Milano-Reggio Emilia.