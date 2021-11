Progetto Giovani Cantù la Columbus fa poker... di ko in casa contro Milanotre

Risultati

Progetto Giovani Cantù risultati del campionato Under15 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù sabato scorso i brianzoli si sono dovuti arrendere a domicilio per 43-50

Niente dolcetti ma solo un brutto scherzetto nel fine settimana per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Columbus di coach Matteo Bonassi sabato infatti si è dovuta arrendere in casa contro i pari età del Milanotre che si è imposto per 43-50. Per la squadra canturina si tratta del quarto stop in altrettanti incontri. Ora i baby canturini torneranno in campo sabato 6 novembre ospiti dell'Aba Legnano per provare a sbloccarsi e centrare così il loro primo successo stagionale nel girone Giallo.

Il cartellone del 4° turno girone Giallo Under15 Eccellenza

Venerdì 29 ottobre Pallacanestro Varese-Robur Varese 81-64; sabato 30 ottobre Bernareggio-Aba Legnano 88-64; domenica 31 Cantù-Milanotre 43.50; Desio-Gallarate 38-77.

Classifica aggiornata girone Giallo

Bernareggio, Gallarate 8; Robur Varese, Pall. Varese 6; Aba Legnano, Milanotre 2; Columbus Cantù, Desio 0.

Il cartellone del 5° turno girone Giallo Under15 Eccellenza

Sabato 6 novembre ore 16 Aba Legnano-Cantù, Milanotre-Aurora Desio; domenica 7 Gallarate-Pallacanestro Varese, Robur Varese-Bernareggio.