Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 10° turno d'andata del girone 3 interregionale Under19.

Progetto Giovani Cantù: la Columbus prosegue il suo volo al vertice dominando il derby con Varese

Prosegue il volo ai piani alti del girone 3 Interregionale della Columbus, la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. il team diretto da coach Mattia Costacurta infatti ha vinto anche il derby valido per il penultimo turno d'andata sbancando il campo della Pallacanestro Varese con un perentorio 82-105 che la mantiene da sola in vetta al torneo. Si chiude così nel migliore dei modi il 2022 per gli Under19 canturini che torneranno in campo lunedì 9 gennaio quando chiuderanno l'andata sul campo della Vanoli Cremona, seconda forza del girone.

Il tabellino di PALLACANESTRO VARESE - COLUMBUS CANTÙ 82-105

Parziali 25-28, 46-58, 66-85

Pallacanestro Varese: Librizzi 2, Realini 2, Terlizzi 7, Bottelli 25, Santinon 3, Scola 1, Dall’Omo 9, Bortoli 5, Ghezzi 8, Manzardo 3, Belotti 2, Kouassi 15. All. Triacca.

Columbus Cantù: Cattaneo, Tosetti 7, Stefanov 3, Meroni 13, Moscatelli 2, Terragni 2, Elli 4, Trombetta 4, Borsani 12, Tarallo 23, Brembilla 18, Greppi 17. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker.

Programma del 10° turno d'andata girone Interregionale 3

Lunedì 12 dicembre ore 21 Varese-Cantù 82-105, Virtus Bologna-Fidenza 71-67, Desio-Urania Milano 76-85; Cernusco-EA7 Milano 82-95, Reggio Emilia-Vis Ferrara 92-83, Fortitudo-Cremona 66-81.

Classifica girone Interregionale 3

Cantù 18; Urania, Cremona 14; Fortitudo Bologna, 12; Desio, Pall. Varese, EA7 Milano 10; Virtus Bologna, Reggio Emilia 8; Vis Ferrara, Fidenza 4; Cernusco 2.

Programma dell'11° turno ultimo d'andata girone Interregionale 3

Lunedì 9 gennaio ore 20.30 Cremona-Cantù, Urania-Virtus Bologna, Fidenza-EA7 Milano, Desio-Pallacanestro Varese, VIS-Cernusco, Fortitudo Bologna-Reggio Emilia.