Progetto Giovani Cantù: la Columbus riparte e sbanca Desio con il brivido

Progetto Giovani Cantù si è aperto il ritorno del girone3 Interregionale Under19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: la squadra brianzola si è imposta per 71-69 e mantiene la vetta in coabitazione con Cremona

Il girone di ritorno del campioanto Under19 Eccellenza si è aperto bene ma con il brivido per il Progetto Giovani Cantù. La Columbus Cantù infatti si è imposta di misura sul campo dell'Aurora Desio vincendo per 71-69 in volata conservando così il primato in classifica nel girone interregionale 3 in codominio con la Vanoli Cremona. Per i canturini sugli scudi il trio Moscatelli-Greppi-Tosetti. La Columbus di coach Mattia Costacurta tornerà in campo lunedì prossimo quando in casa ospiterà la Segafredo Virtus Bologna già battuta all'andata in trasferta per 68-78

Il tabellino di AURORA DESIO - COLUMBUS CANTÙ 69-71

Parziali: 20-21, 32-37, 52-57

Aurora Desio: Trucchetti 16, Toffanin 8, Corti, Barbieri 12, La Mantia 7, Arienti, Colzani 7, Pogna, Fumagalli, Colombo 5, Colonna, Rossi 14. All. Longoni.

Columbus Cantù: Tosetti 12, Stefanov 1, Meroni 5, Moscatelli 16, Terragni 2, Clerici 3, Elli 2, Trombetta 4, Borsani 4, Tarallo 8, Brembilla, Greppi 14. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker.

Programma dell'12° turno primo di ritorno del girone Interregionale 3

Lunedì 16 gennaio ore 21 Desio-Cantù 69-71, Urania-EA7 Milano 76-98, Virtus Bologna-Varese 63-66, Fidenza-VIS 94-81, Fortitudo Bologna-Cernusco 81-68, Reggio Emilia-Cremona 70-96.

Classifica girone Interregionale 3

Cantù, Cremona 20; Urania, Fortitudo Bologna 16; Desio 14; Pall. Varese, EA7 Milano 12; Virtus Bologna, Reggio Emilia 8; Fidenza, 6; Vis Ferrara, Cernusco 4.

Programma dell'13° turno, secondo di ritorno del girone Interregionale 3

Lunedì 23 gennaio ore 19.15 Columbus Cantù-Virtus Segafredo Bologna, VIS-Urania, Pall. Varese- EA7 Milano, Fidenza-Fortitudo Bologna, Cernusco-Reggio Emilia, Cremona-Desio.