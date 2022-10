Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 4° turno del campionato Under19 Interregionale.

Progetto Giovani Cantù: la Columbus sbanca Ferrara e torna in vetta

Torna al successo la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ha messo a segno un colpo esterno davvero pesante sbancando il campo della Vis Ferrara per 103-92 al termine di una gara molto bella e combattuta. Solo nel finale, infatti, i canturini hanno trovato la zampata decisiva domando la resistenza dei locali anche grazie alla super prova di Gabriele Tarallo autore di 30 punti. Con questa vittoria la Columbus ritorna in vetta nel gruppo a quota 6 punti e tornerà in campo lunedì 31 ottobre in casa contro la quotata Fortitudo Bologna.

Il tabellino di VIS FERRARA - PGC CANTÙ 92-103

Parziali : 18-28, 44-48, 69-77

Vis Ferrara: Giovinazzo 7, Dal Pozzo 8, Romondia 8, Braga, Jebali 3, Frigatti 4, Cavicchi 17, Iguma 3, Yarbanga 8, Balletti 6, Valente 26, Quattara. All. Santi.

PGC Cantù: Beltrami, Cattaneo, Tosetti 8, Moscatelli 8, Meroni 6, Trombetta 6, Stefanov, Elli 7, Borsani 15, Brembilla 11, Greppi 12, Tarallo 30. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.

Calendario del 4° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Lunedì 24 ottobre ore 19 Vis Ferrara-Cantù 92-103, EA7 Milano-Desio 85-94, Pall. Varese-Fortitudo Bologna 71-110, Urania-Reggiana 80-75, Fidenza-Libertas Cernusco 88-81, Cremona-Virtus Bologna 99-65.

Classifica girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

EA7 Milano, Cantù, Fortitudo Bologna, Cremona, Urania Milano, Desio 6; Pallacanestro Varese, Reggiana 4; Vis Ferrara 2; Libertas Cernusco, Virtus Bologna, Fulgor Fidenza.

Calendario del 5° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Lunedì 31 ottobre ore 19,15 Cantù-Fortitudo Bologna, Virtus Bologna-EA7 Milano, Desio-Vis Ferrara, Reggio Emilia-Pall. Varese, Libertas Cernusco-Urania, Cremona-Fidenza.