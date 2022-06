Progetto Giovani Cantù: la Columbus schianta Desio ed è campione lombarda Under16 Gold

Progetto Giovani Cantù: si è giocata ieri sera la gara di ritorno della finale regionale.

Progetto Giovani Cantù: i biancoblù di coach Sorci hanno ribaltato il - 8 dell'andata travolgendo l'Aurora per 94-76

E' festa grande in casa del Progetto Giovani Cantù. Merito della Columbus che ieri sera ha vinto gara 2 della finale regionale Under16 Gold contro l'Aurora Desio per 94-76 ribaltando il - 8 subito nel match d'andata e guadagnandosi così il titolo lombardo di categoria. La gara di ieri sera giocata a Casnate è stata equilibrata nel primo quarto poi i canturini hanno aumentato i giri e hanno chiuso all'intervallo già sul +10 per poi allungare con decisione nella terza frazione e amministrare il vantaggio fino al 40'. Quando sul parquet di Casnate è esplosa la festa dl team diretto da coach Sorci neo campione regionale U16 Gold.

Il tabellino di Columbus Cantù- Aurora Desio 94-76

Parziali 24-28, 52-42, 73-55

Columbus Cantù: Amadori 2, Azzolini 17, Grazzi, Confalonieri 6, Rigamonti 6, Morton, Mazzoleni A. 17, Marelli, Ferrari 2, Moscatelli 17, Dioum 19, Mazzoleni F. 8. All. Sorci, Vice All. Crespi.

Aurora Desiìo: Trucchetti 29, Venuti 10, Galimberti 8, Tarabini 7, Vernier 5, A. Caprotti 4, F. Caprotti 4, Colonna 3, Borghi 3, Colciago 2, Mauri 1, Colombo. All. Di Giuliomaria.