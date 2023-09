Progetto Giovani Cantù: la Columbus si aggiudica il 16° Memorial Tullio Lauro

Weekend vincente per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù, griffata Columbus e guidata in panchina da coach Guido Saibene con Matteo Bonassi e Alex Ackerm, che ha conquistato il 16° Memorial Tullio Lauro ospitato a Villasanta.

Il successo

Dopo aver battuto giovedì sera i padroni di casa del Villasanta e sabato il Bernareggio, la Columbus Cantù ieri ha vinto la finalissima del torneo superando in volata l'Urania Milano per 76-74. Ad avvalorare questa bella vittoria è arrivato anche il premio come MVP del torneo assegnato al canturino Gregorio Meroni.

Insomma il miglior viatico in vista del debutto nel campionato di serie C in programma sabato 23 a Cermenate e dell'esordio nel campionato interregionale U19 previsto il 2 ottobre in casa contro il Gran Torino Basketball.

Il tabellino

Parziali 21-22, 39-37, 58-63

Columbus Cantù: Azzolini 2, Tosetti 15, Beltrami 16, Cattaneo 2, Meroni 25, Moscatelli 2, Mazzoleni A. 2, Mazzoleni F. 2, Ferrari 2, Bandirali 8, Marelli.<

All. Saibene, Vice All. Bonassi, Acker.