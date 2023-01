Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 3° turno di ritorno del girone Interregionale 3 Under19.

Progetto Giovani Cantù: la Columbus si arrende ancora all'EA7 Milano e perde anche la vetta

Terza sconfitta stagionale per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ieri sera si è dovuta arrendere sul campo dell'EA7 Milano per 92-74. Come nel match d'andata la squadra milanese si è rivelata bestia nera per i ragazzi canturini di coach Costacurta incappati in una serata no.

E pensare che la gara per loro era iniziata bene chiudendo avanti il primo quarto ma poi hanno piano piano lasciato il campo ai padroni di casa che si sono imposti con merito. La Columbus perde così anche la vetta ora della sola Vanoli Cremona. Cantù tornerà in campo lunedì prossimo in casa contro la VIS 2008 Ferrara già battuta all'andata.

Il tabellino di EA7 OLIMPIA MILANO - COLUMBUS CANTÙ 92-74

Parziali: 17-20, 45-37, 68-55

Olimpia Milano: Fiorillo, Anchisi 2, Casella 13, Trovarelli 12, Restelli 7, Martino 5, Gravaghi 26, Miccoli 4, Rapetti 4, Panna, Badalau 12, Marcucci 7. All. Catalani.

Columbus Cantù: Tosetti 2, Stefanov 3, Meroni 8, Moscatelli 9, Terragni, Clerici, Elli, Trombetta 2, Borsani 9, Tarallo 28, Brembilla 3, Greppi 10. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker. Programma del 14° turno, terzo di ritorno del girone Interregionale 3 Lunedì 30 gennaio ore 20.45 EA7 Milano-Columbus Cantù 92-74, Cremona-Cernusco 76-69, Urania-Fortitudo 75-60, Vis Ferrara-Varese 98-85; martedì 31 Fidenza-Reggio Emilia, Virtus Bologna-Desio.

Classifica girone Interregionale 3

Cremona 24; Cantù 22; Fortitudo Bologna, Urania Milano 18; EA7 Milano 16; Desio 14; Pall. Varese 12; Reggio Emilia 10; Virtus Bologna, Fidenza, Vis Ferrara 8; Libertas Cernusco 4.

Programma del 15° turno, quarto di ritorno del girone Interregionale 3

Lunedì 6 febbraio ore 19.15 Columbus Cantù-Vis 2008 Ferrara, Virtus Bologna-Cremona, Cernusco-Fidenza, Reggio emilia -Urania, Desio-EA7 Milano, Fortitudo Bologna-Pall. Varese.