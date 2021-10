Progetto Giovani Cantù la Columbus si deve arrendere con onore anche a Gallarate

Basket giovanile in campo

Progetto Giovani Cantù i risulatti del 2° turno del campionato Under15 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù i risultati del 2° turno del campionato Under15 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù la squadra biancoblù di coach Matteo Bonassi lotta ma deve cedere per 51-39

Seconda partite e seconda sconfitta stagionale per la squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù nel campionato lombardo Eccellenza. La Columbus diretta da coach Matteo Bonassi si è dovuta arrendere in questo weekend al Gallarate per 51-39 costretta ad inseguire fin dal primo quarto. I canturini però non hanno mollato provando a riaprire il match senza successo. Gli u15 di Cantù torneranno in campo sabato prossimo in casa contro la capolista Robur Varese.

Il tabellino di BASKET GALLARATE- COLUMBUS CANTÙ 51 39

Parziali 12-4, 30-14, 38-26 Basket Gallarate: Riva, Bertinetti 9, Scampini 5, Errysany ne, Basso 13, Puricelli ne, Bah 2, Summa, Daramola 6, Paparella 4, Santoro 2, Bassolo 10. All. Besio, Vice All. Remonti.

Columbus Cantù: Granieri 1, Panceri, Zanella, Colombo 3, Ghirardi, Marelli 3, Bianchi 1, Mazzon, Molteni 17, Carlotta 2, Morton 9, Romanó 3. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

l cartellone del 1° turno girone Giallo Under15 Eccellenza

Sabato 16 ottobre ore 15.30 Ayers Rock Gallarate-PGC Cantù 51-39; domenica 17 Milanotre-Bernareggio 54-88, Robur-Aba Legnano 90-52; martedì 19 Pall. Varese-Desio.

Classifica girone Giallo

Robur Varese, Bernareggio, 4; Pall. Varese, Aba Legnano, Gallarate, 2; Columbus Cantù, Desio, Milanotre 0

l cartellone del 1° turno girone Giallo Under15 Eccellenza

Sabato 23 ottobre ore 17.15 PGC Cantù-Robur Varese, Mialnotre-Gallarate, Aba Legnano-Pallacanestro Varese, Desio-Bernareggio.