Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 9° turno d'andata del girone 3 interregionale.

Progetto Giovani Cantù: la Columbus spicca il volo e regola anche l'Urania: è prima da sola

Prosegue il magic moment per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Columbus di coach Mattia Costacurta ha vinto, dopo una gara molto combattuta ed equilibrata, anche il 9° turno d'andata che la vedeva ospitare il big match contro l'Urania Milano e si conferma in vetta da sola nel girone 3 interregionale.

Ora la squadra canturina tornerà in campo lunedì 12 dicembre per il penultimo turno d'andata ultimo di questo 2022 rendendo visita alla Pallacanestro Varese in un derby sempre sentito.

Il tabellino di Columbus Cantù-Urania Milano 64-59

Columbus Cantù: Tarallo 13, Brembilla 10, Greppi 10, Borsani 8, Terragni 6, Moscatelli 5, Meroni 5, Stefanov 5, Cattaneo 2, Trombetta, Elli. All. Costacurta.

Programma del 9° turno d'andata girone Interregionale 3

Oggi martedì 29 novembre Fidenza-Desio 97-93; lunedì 5 dicembre ore 19.15 Cantù-Urania 64-59, Virtus Bologna-Cernusco 79-88, Vis Ferrara-Fortitudo Bologna 78-92, Cremona-Pall. Varese 94-70, EA7 Milano-Reggio Emilia 108-87.

Classifica girone Interregionale 3

Cantù 16; Urania, Fortitudo Bologna, Cremona 12; Desio, Pall. Varese 10; EA7 Milano 8; Virtus Bologna, Reggio Emilia 6; Vis Ferrara, Fidenza 4; Cernusco 2.

Programma del 10° turno d'andata girone Interregionale 3

Lunedì 12 dicembre ore 21Varese-Cantù, Virtus Bologna-Fidenza, Desio-Urania Milano; Cernusco-EA7 Milano, Reggio Emilia-Vis Ferrara, Fortitudo-Cremona.