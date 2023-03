Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 7° turno di ritorno del girone interregionale Under19.

Progetto Giovani Cantù: la Columbus torna in campo e alla vittoria: Cernusco va ko

La squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù è tornata in campo e anche alla vittoria. Ieri sera infatti la Columbus di coach Mattia Costacurta ha vinto il 7° turno di ritorno del campionato interregionale 3 superando in casa la Libertas Cernusco per 81-70 e confermandosi così al secondo posto nel girone con una partita in più da giocare rispetto alla capolista Cremona. I giovani canturini hanno comandato la gara con Cernusco fin dalle prime battute e hanno meritato la vittoria trascinati dal top scorer Gabriele Tarallo. La Columbus tornerà in campo lunedì prossimo ancora in casa dove ospiterà la Nippon Express Fidenza già battuta all'andata per 86-102.

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ - BASKET CERNUSCO 81- 70

Parziali: 23-12, 40-31, 57-52

Columbus Cantù: Cattaneo, Tosetti, Meroni 13, Moscatelli 5, Terragni 1, Clerici 2, Elli 1, Trombetta 4, Borsani 10, Tarallo 23, Brembilla 16, Greppi 6. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Acker.