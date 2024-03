Progetto Giovani Cantù: la Columbus U19 sbanca Vado per 49-86 e si conferma al quarto posto

Nuova importante vittoria per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ha sbancato Vado e si conferma al quarto posto nel girone interregionale ma anche in piena corsa per il passaggio del turno. La Columbus di coach Guido Saibene nella trasferta ligure è stata protagonista di una buona prova corale conducendo fin dall'inizio la gara trascinata dal solito Gregorio Meroni. Cantù tornerà in campo lunedì prossimo, in casa, dove ospiterà la capolista Borgomanero che all'andata si impose per 72-62.

Il tabellino di Vado Ligure-Columbus Cantù 49-86

Parziali: 15-28, 25-39, 33-65

Columbus Cantù: Tosetti, Beltrami 6, Cattaneo 2, Viganò 7, Meroni 16, Moscatelli 3, Clerici 10, Mazzoleni F. 11, Toluwa 4, Tarallo 18, Greppi 2, Bandirali 7. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Pozzoli, Acker..

Risultati dell'9° turno di ritorno girone A U19

Vado-Columbus Cantù 49-86, My Basket Genova-Varese Academy 52-104, Reale Mutua Toirno- Gran Torino 43-74, Desio-Campus Piemonte 43-96, Derthona-Pall. Varese 89-76, Borgomanero-Don Bosco Crocetta 75-58.

Classifica del girone A Interregionale U19

Borgomanero 34; Pall. Varese, Derthona 32; Cantù 28; Don Bosco Crocetta Torino, Varese Academy, Campus Piemonte 26; Gran Torino 12; Vado, My Basket Genova 10; Desio, Reale Mutua Torino 2.

Programma del 10° turno di ritorno girone A U19

Lunedì 18 marzo ore 19.15 Columbus Cantù-Borgomanero, Gran Torino-Vado, My Basket Genova-Derthona, Desio-Reale Mutua Torino; martedì 19 Don Bosco Crocetta-Campus Piemonte, Pall. Varese-Varese Academy.