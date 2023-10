Progetto Giovani Cantù: la Columbus U19 stoppa Derthona all'overtime e ritrova la vittoria

Grande vittoria per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. In occasione del 4° turno d'andata del girone interregionale la Columbus Cantù ha riassaporato il sapore del successo dopo due sconfitte domando all'overtime il quotato Derthona per 94-86. Partita bella ed entusiasmante giocato a viso aperto dalle due squadre che sono arrivate al 40' sull'83-83.

Nel tempo supplementare però i canturini, guidati per l'occasione da Matteo Bonassi in sostituzione dell'indisponibile coach Guido Saibene, hanno trovato la zampata vincente. Sugli scudi tra i canturini il play Carlo Tosetti top scorer con 29 punti. La Columbus tornerà in campo lunedì 30 ottobre quando ospiterà l'Aurora Desio.

Il tabellino di Columbus Cantù - Alleanza Derthona Basket: 94-86 dts

Parziali: 22-15, 41-40, 64-64, 83-83

Columbus Cantù: Zimonjic, Tosetti 29, Cattaneo 4, Viganò 4, Meroni 12, Moscatelli 8, Clerici 29, Mazzoleni A., Mazzoleni F. 3, Ferrari, Toluwa, Bandirali 5. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Programma del 4° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 23 ottobre ore 19.15 Cantù-Derthona 94-86, Desio-Pall. Varese 71-105, Campus Piemonte-Varese Academy 81-57; martedì 24 Gran Torino-My Basket Genova 70-47, Vado-Borgomanero 60-89; mercoledì 25 Crocetta Torino-Reale Mutua Torino, .

Classifica girone 1 Under19 Eccellenza

Pall. Varese 8; Crocetta Torino, Campus Piemonte, Borgomanero 6; Varese Academy, Derthona, Vado, Cantù 4 Reale Mutua Torino 2; My Basket Genova, Gran Torino, Desio 0.

Programma del 4° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 30 ottobre ore 19.15 Cantù-Desio; martedì 31 Vado-My Basket Genova, Varese Academy-Gran Torino, giovedì 2 novembre Pallacanestro Varese-Don Bosco Crocetta Torino, Reale Mutua Torino-Borgomanero; il 7 dicembre Campus Piemonte-Derthona.