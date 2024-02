Progetto Giovani Cantù: la Columbus U19 torna al successo sbancando Desio 61-77

Colpo esterno per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù in occasione del 5° turno di ritorno del girone Interregionale. La Columbus di coach Guido Saibene in settimana è tornata al successo andando a sbancare il campo dell'Aurora Desio salendo così a quota 20 punti in classifica. Top scorer Carlo Tosetti con 20 punti.

La Columbus tornerà in campo lunedì 12 febbraio alle 21.15 quando riceverà in un autentico big match d'alta quota la Don Bosco Crocetta Torino che già all'andata sconfisse in trasferta per 65-77.

Il tabellino di Aurora Desio-Columbus Cantù 61- 77

Parziali: 12-19, 26-40, 42-58

Columbus Cantù: Tosetti 20, Cattaneo 2, Viganò 4, Meroni 19, Marelli, Clerici 14, Mazzoleni A., Mazzoleni F. 6, Ferrari, Toluwa 1, Greppi 11. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Pozzoli, Acker.

Risultati del 5° turno di ritorno girone A U19

Aurora Desio-Columbus Cantù 61- 77, Gran Torino-Varese Academy 56-71, Derthona-Campus Piemonte 85-84, Borgomanero-Reale Mutua Torino 108-46, My Basket Genova-Vado 83-81, Don Bosco Crocetta Torino -Pall. Varese 84-73.

Classifica del girone A Interregionale U19

Pall. Varese 28; Borgomanero 26; Derthona, Don Bosco Crocetta Torino 24; Campus Piemonte, Columbus Cantù, Varese Academy 20; Vado 10; Gran Torino, My Basket Genova 8; Desio, Reale Mutua Torino 2.