Progetto Giovani Cantù: la Columbus U19 vince ancora, abbatte la Reale Muta Torino e resta ai vertici

Vede il giro di boa a suon di vittorie la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che continua a vincere e convincere. L'ultimo successo è stato conquistato a inizio settimana in casa contro la Reale Mutua Torino travolta per 87-58 che conferma al squadra canturina di coach Guido Saibene nei piani alti del girone interregionale A. Ora la Columbus Cantù chiuderà il girone d'andata e il suo 2023 giocando martedì 19 dicembre recupero del 10° turno a Borgomanero in quello che sarà un vero e proprio big match per il secondo posto.

Il tabellino di Columbus Cantù - Reale Mutua Basket Torino: 87-58

Parziali: 31-12, 52-27, 68-40

Columbus Cantù: Tosetti 8, Cattaneo 4, Viganò 10, Meroni 15, Moscatelli 5, Marelli, Clerici 11, Mazzoleni A. 10, Mazzoleni F. 6, Ferrari, Toluwa, Greppi 18. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Pozzoli, Acker.