Progetto Giovani Cantù: la Columbus U19 vola sempre più alto e travolge anche Genova per 106-55

Nuova grande vittoria della squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che si mantiene nei piani alti del girone Interregionale. La Columbus di coach Guido Saibene ha travolto in casa la My Basket Genova rifilandole anche un centello a coronamento di una prova maiuscola per tutti i 40'. Sugli scudi il trio Tosetti-Meroni-Clerici. La Columbus tornerà in campo il 12 marzo ospite del Vado.

Il tabellino di Columbus Cantù-My Basket Genova 106-55

Parziali: 23-17, 55-32, 84-44

Columbus Cantù: Tosetti 20, Cattaneo 12, Viganò 6, Meroni 15, Marelli, Clerici 14, Mazzoleni A. 6, Mazzoleni F. 7, Ferrari 7, Toluwa 11, Tarallo 6, Greppi 2. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Pozzoli, Acker.

Risultati dell'8° turno di ritorno girone A U19

Columbus Cantù-My Basket Genova 106-55, Gran Torino-Desio 80-70, Campus Piemonte-Vado 100-57, Derthona-Don Bosco Crocetta 79-60, Varese Academy-Reale Mutua Torino 116-46, Pall. Varese-Borgomanero 80-91

Classifica del girone A Interregionale U19

Pall. Varese, Borgomanero 32; Derthona 28; Don Bosco Crocetta Torino, Columbus Cantù 26; Varese Academy, Campus Piemonte 24; Vado, My Basket Genova, Gran Torino 10; Desio, Reale Mutua Torino 2.