Progetto Giovani Cantù la Columbus Under16 supera HereYou Can negli ottavi e vola ai quarti

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù tempo di playoff per alcune squadre del club brianzolo

Progetto Giovani Cantù mercoledì toccherà agli under17 Eccellenza che nei quarti ospiteranno Cernusco per un posto in semifinale lombarda

Tempo di playoff per molte squadre del Progetto Giovani Cantù. Se la formazione Under19 Eccellenza è stata eliminata chi è in piena corsa è la Columbus Under16 Gold che ha superato ieri brillantemente gli ottavi di finale regolando in casa l'Here You Can con un netto 86-45. Ora nei quarti Cantù affronterà la Robur Varese che ha eliminato la Libertas Cernusco.

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ - HERE YOU CAN 86-45

(23-9, 44-15, 68-29)