Progetto Giovani Cantù: la Columbus Under19 espugna anche Genova e vola al secondo posto

Nuovo colpo grosso e nuova importante vittoria per il Progetto Giovani Cantù nel campionato Under19 Eccellenza. La Columbus di coach Guido Saibene infatti ha vinto l'8° turno d'andata del girone interregionale andando a sbancare il campo della My Basket Genova per 51-78 al termine di una prestazione convincente e solida. Ancora una volta trascinatore Gregorio Meroni. Cantù aggancia così al secondo posto Borgomanero che ha perso contro la capolista Pallacanestro Varese. La Columbus tornerà in campo lunedì 27 novembre in casa contro il Vado.

Il tabellino di My Basket Genova - Columbus Cantù 51-78

(11-20, 21-37, 29-59)

Columbus Cantù: Tosetti, Cattaneo 8, Viganò 8, Meroni 17, Moscatelli 4, Clerici 9, Mazzoleni A. 7, Mazzoleni F. 3, Ferrari 2, Greppi 9, Bandirali 9, Marelli 2. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Pozzoli, Acker.