Progetto Giovani Cantù: la Columbus vola nel derby e batte in rimonta la Varese Academy per 79-75

Continua il buon momento del Progetto Giovani Cantù nel campionato interregionale Under19 Eccellenza. La Columbus diretta da coach Guido Saibene infatti dopo aver fermato la Don Bosco Crocetta Torino si è ripetuta ad inizio settimana stoppando in rimonta anche la Varese Academy. Un derby bello e combattuto che i canturini hanno saputo portare a casa recuperando nella seconda parte di gara e trovando nel finale la zampata vincente trascinati dal top scorer Gregorio Meroni. Cantù resta al terzo posto a quota 10 punti e tornerà in campo martedì prossimo a Genova contro la My Basket.

Il tabellino di Columbus Cantù-Varese Academy 79-75

Parziali: 25-16, 32-43, 51-56

Columbus Cantù: Tosetti 8, Beltrami 2, Cattaneo, Viganò 4, Meroni 27, Moscatelli, Clerici 29, Mazzoleni F., Ferrari, Toluwa, Greppi 9, Bandirali. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Pozzoli, Acker.

Programma del 7° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 13 novembre ore 19.15 Columbus Cantù-Varese Academy 79-75, Derthona-Vado 91-57, Desio-Borgomanero 63-93; martedì 14 Campus Piemonte-Reale Mutua Torino 93-64, Pallacanestro Varese-My Basket Genova 108-51, Gran Torino-Don Bosco Crocetta Torino 60-84.

Classifica girone 1 Under19 Eccellenza

Pall. Varese 14; Borgomanero 12; Crocetta Torino, Cantù 10; Varese Academy, Campus Piemonte, Derthona 8; Vado 6; Reale Mutua Torino, Gran Torino, My Basket Genova 2; Aurora Desio 0.

Programma del 8° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 20 novembre ore 20.30 My Basket Genova-Columbus Cantù, Reale Mutua Torino-Varese Academy, Borgomanero-Pall. Varese, Desio-Gran Torino; martedì 21 Don Bosco Crocetta Torino-Derthona, Vadp-Campus Piemonte.