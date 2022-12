Progetto Giovani Cantù: finisce l'anno in bellezza la squadra Under13 Elite del club canturino.

Progetto Giovani Cantù: la COSVIM chiude il suo 2022 con un doppio botto vincente

Doppio colpo di fine anno per la squadra Under13 Elite del Progetto Giovani Cantù che si è congedata dal 2022 con due vittorie che la rilanciano nel girone B lombardo. La Cosvim, diretta da coach Matteo Bonassi ha infatti prima battuto in casa i Draghi Gorla per poi bissare andando a sbancare anche il campo del Gallarate agganciandolo in classifica a quota 6 punti. Ora per il team canturino le meritate vacanze per poi tornare in campo sabato 14 gennaio quando in casa ospiterà la Virtus Luino che nel match d'andata si impose per 48-31.

Il tabellino di BASKETBALL GALLARATE - COSVIM CANTÙ 46-49 Parziali 11-15, 21-21, 44-37

Cosvim Cantù: Barreca 5, Molteni L, Biffi, Tagliabue, Frigerio 2, Sellitto 15, Colombo, Corti, Molteni G 10, Marelli 7, Rainoldi 2, Gazzani 8. All. Bonassi, Vice All. Poletto. Il tabellino di COSVIM CANTÙ - DRAGHI GORLA 58-49 Parziali: 11-15, 21-21, 44-37 Cosvim Cantù: Barreca, Molteni L 7, Biffi, Libori, Tagliabue, Frigerio, Sellitto 28, Molteni G 9, Marelli J 4, Rainoldi 2, Gazzani 8. All. Bonassi, Vice All. Poletto

Classifica girone B Under13 Elite

Robur Varese 18; Virtus Luino, Aba Legnano 10; Libertas Cernusco 8; Gallarate, PGC Cantù 6; Draghi Gorla 2.

Programma del 4° turno di ritorno girone B Under13 Elite

Sabato 14 gennaio ore 17.30 Cantù-Virus Luino, Robur Varese-Gallarate; domenica 15 Draghi Gorla-Aba Legnano.