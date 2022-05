Progetto Giovani Cantù la Essedue stoppata in casa e agganciata in classifica dallo Sporting Cusano

Pallacanestro giovanile risultati

Il 5° turno del girone Top Blu del campionato Under14 Gold lombardo non ha regalato soddisfazioni ne punti al Progetto Giovani Cantù. La Essedue diretta da coach Matteo Alberio infatti è stata sconfitta in casa dallo Sporting Cusano Milanino per 50-59 che così l'ha agganciata al secondo posto a quota 6 punti. I giovani canturini torneranno in campo venerdì 6 maggio alle ore 19.30 ospiti dei pari età del Magenta.

Il tabellino di ESSEDUE CANTÙ - SPORTING CUSANO MILANINO 50-59

(18-14, 27-28, 41-52)

Essedue Cantù: De Lucca 3, Imperiali 4, Moscatelli 12, Ghezzi, De Lucca A. 2, Pozzi 6, Fossati 3, Cozza, Sironi 14, Brenna 4, Petruzzelli 2, Polti. All. Alberio, Rumi, Vice All. Bonassi, Cipolletta.

I risultati del 5° turno girone Top Blu U14 Gold

PGC Cantù-Sporting Cusano 50-59, Arese-Tumminelli 73-77, Treviglio-Magenta 83-66, Cucciago Bulls-Excelsior Bergamo 99-53.

Classifica girone Top Blu U14 Gold

Treviglio 8; PGC Cantù, Cucciago Bulls, Tumminelli, Sporting Cusano 6; Arese, Magenta 4; Excelsior Bergamo 0.

Il programma del 6° turno, penultimo girone Top Blu U14 Gold

Giovedì 5 maggio ore 19.20 Tumminelli-Cucciago; venerdì 6 ore 19.30 Magenta-PGC Cantù; sabato 7 Cusano-Arese, Treviglio-Excelsior Bergamo.