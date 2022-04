Progetto Giovani Cantù la Hollywood Kart alza bandiera bianca nel derby contro Varese

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato ieri sera un importante recupero del girone Gold Under19 Eccellenza.

E' tornata in campo dopo le feste pasquali la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù che però ha dovuto incassare un pesante stop. Ieri sera infatti la Hollywood Kart ha recuperato il 3° turno di ritorno del girone Gold andando a rendere visita alla Pallacanestro Varese che però si è imposta largamente per 86-63. Decisivo il brutto approccio iniziale dei canturini costretti sempre ad inseguire e mai a riaprire la gara. Cantù tornerà in campo lunedì 25 aprile quando ospiterà il Bernareggio per l'ultimo turno della seconda fase.

Il tabellino di PALLACANESTRO VARESE - HOLLYWOOD KART CANTÙ 86-63

(32-15, 55-26, 69-47)

Pallacanestro Varese: Virginio 11, Noble, Canè 16, Tornatore, Filipovic 3, Cuttini 8, Guimdo 6, Villa 11, Marchiaro 12, Bongiovanni 2, Zhao 17, Librizzi. All. Bizzosi.

Hollywood Kart Cantù: Terragni 3, Tosetti 8, Meroni, Clerici, Trombetta, Redaelli 3, Borsani 10, Brembilla 9, Greppi 2, Tarallo 22, Maduka 2, Ndubuisi 4. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Recupero dell'8° turno, 3° ritorno del girone Gold U19 Eccellenza

Il 19 aprile ore 21 Pallacanestro Varese-Cantù 86-63.

Classifica Girone Gold U19

Blu Orobica Bergamo 14; Cremona 12; Bernareggio, Pallacanestro Varese 10; Milano 4; Cantù 2.