Progetto Giovani Cantù la Hollywood Kart cala il tris vincente e resta in vetta imbattuta

Progetto Giovani Cantù si è giocato ieri sera il 3° turno del campionato Under19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra diretta da coach Mattia Costacurta ha regolato anche il Bernareggio per 89-79

Terzo successo consecutivo in altrettanti incontri per la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù nel campionato lombardo Eccellenza. Ieri sera la Hollywood Kart di coach Mattia Costacurta ha superato in casa anche la Pallacanestro Bernareggio per 89-79 al termine di una gara bella e combattuta che ha visto gli ospiti anche condurre nel primo quarto. Poi i canturini hanno preso le misure e si sono portati avanti tenendo a distanza di sicurezza gli avversari fino alla fine. Cantù che tornerà in campo lunedì 18 ottobre sempre al Toto Caimi di Vighizzolo dove per il 4° turno d'andata ospiterà la Robur Varese.

Il tabellino di HOLLYWOOD KART CANTÙ-PALLACANESTRO BERNAREGGIO 89-79

Parziali 18-24, 47-41, 72-65

Hollywood Kart Cantù: Terragni 20, Tosetti 8, Moscatelli, Clerici 4, Trombetta 6, Redaelli 2, Elli 18, Milici 2, Borsani 11, Brembilla 11, Maduka, Ndubuisi 7. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Pallacanestro Bernareggio: Greco 2, Redaelli, Almansi 19, Marra 7, Cappelletti 19, Maconi, Adami 6, Vernioli 4, Pirola 6, Sala 2, Degli Agosti, Adamu 14. All. Micheloni

Programma del 3° turno girone Giallo

Lunedì 11 ottobre: PGC Cantù-Bernareggio 89-79, Milanotre-Accademia Alto Milanese 73-63, martedì 12 Robur Varese-Pallacanestro Varese.

Classifica girone Giallo

PGC Cantù 6; Milanotre 4; Pallacanestro Varese, Here You Can, Bernareggio 2; Accademia Alto Milanese, Robur Varese 0.

Programma del 4° turno girone Giallo

Lunedì 18 ottobre: ore 19.15 Cantù-Robur Varese (Toto Caimi Vighizzolo), Accademia Alto Milanese-Here You Can, Pallacanestro Varese-Milanotre.