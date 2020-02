Progetto Giovani Cantù la Hollywood Kart sbanca anche Torino e resta leader 

Progetto Giovani Cantù dopo 3° turno di ritorto Under18 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù i canturini il 19 febbraio ospiteranno il derby con la Pallacanestro Varese

Ancora buone nuove per il Progetto Giovani Cantù. Si conferma in vetta al campionato Under18 Eccellenza la Hollywood Kart Cantù che nel 3° turno di ritorno ha superato in trasferta il Cus Torino per 39-72. La squadra diretta da coach Mattia Costacurta resta leader del girone a quota 30 punti e tornerà in campo il 10 febbraio quando ospiterà alla Parini l’atteso derby con la Pallacanestro Varese (ore 21.15) quarta forza del girone e già battuto all’andata per 76-72.

Il tabellino di MASTRO VIAGGIATORE CUS TORINO – HOLLYWOOD KART CANTÙ 39 72

Parziali 11-13, 23-28, 31-50

Mastro Viaggiatore Cus Torino: Arrighini 1, Avino 2, Vincini 10, Balbo 7, Boglione, Canistro 6, Raviola 3, Ruà 4, Bertolani, Akoua 1, Mittica 2, Pecchenino 3. All. Raho, Vice All. Landra.

Hollywood Kart Cantù: Caglio 10, Lanzi 5, Arienti 10, Sacripanti 2, Pozzi 5, Di Giuliomaria ne, Quarta 11, Mirkovski 7, Ziviani 5, Boev 7, Bresolin 2, Marazzi 6. All. Costacurta, Vice All. Di Giuliomaria.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU