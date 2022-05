Progetto Giovani Cantù la Hollywood Kart si arrende ai quarti sul campo della Pallacanestro Varese

Pallacanestro giovanile risultati

Si interrompe ai quarti di finale dei playoff Under19 Eccellenza la stagione del Progetto Giovani Cantù. La Hollywood Kart di coach Mattia Costacurta ad inizio settimana è stata sconfitta nel match in gara unica sul campo della favoritissima Pallacanestro Varese con il punteggio di 87-69. Cantù che è rimasta incontrato per metà gara fino a quando i locali hanno preso il largo dopo l'intervallo garantendosi il passaggio alla semifinale. Top scorer per Cantù Gabriele Tarallo.

Il tabellino di PALLACANESTRO VARESE - HOLLYWOOD KART CANTÙ 87-69

(25-18, 51-37, 75-51)

Pallacanestro Varese: Virginio 5, Canè 9, Bosso 6, Tornatore, Frangos, Guimdo 8, Villa 13, Marchiaro 9, Bongiovanni, Golino, Zhao 4, Librizzi 33. All. Bizzosi.