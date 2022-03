pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù la Hollywood Kart si sblocca e batte la Blu Orobica

Ha finalmente rotto il ghiaccio al quarto tentativo la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù nel girone di classificazione Gold del campionato lombardo. Dopo tre sconfitte di fila infatti la Hollywood Kart è riuscita a centrare il primo successo della seconda fase battendo in casa la Blu Orobica Bergamo per 76-71 al termine di una buona prova corale. Il team di coach Mattia Costacurta tornerà in campo per chiudere l'andata lunedì 14 marzo ospite del Bernareggio.

Il tabellino di HOLLYWOOD KART CANTÙ - BLUOROBICA BERGAMO 76- 71

(24-15, 43-39, 62-57)

Hollywood Kart Cantù: Terragni 12, Chiappa, Tosetti 4, Moscatelli 7, Clerici, Trombetta 3, Redaelli 8, Milici 14, Brembilla 18, Greppi 2, Toluwa, Bresolin 8. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Bluorobica Bergamo: Cagliani M. 23, Mora 10, Gherardi 4, Isotta 10, Dembele 5, Manenti 4, De Martin 2, Compaore 2, Rota 7, Zonca 2, Cagliani R. 2. All. Pasqua.

Programma del 4° turno andata del girone Gold U19 Eccellenza

Lunedì 7 marzo ore 19 Cantù-Blu Orobica 76-71; martedì 8 Pall. Varese-Bernareggio 87-74, AIX Milano-Cremona 56-74.

Classifica Girone Gold U19

Pallacanestro Varese 6; Blu Orobica Bergamo, Bernareggio, Cremona 4; Milano, Cantù 2.