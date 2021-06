Progetto Giovani Cantù la Hollywood Kart travolge la Robur Varese per 94-65

Progetto Giovani Cantù penultima gara del girone 3 positiva per il team Under18 brianzolo.

Progetto Giovani Cantù grande protagonista tra i canturini Gabriele Tarallo top scorer con 36 punti

Penultimo turno di fase regolare molto positivo per la squadra Under18 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Ieri sera infatti sul campo di casa di Casnate la Hollywood Kart Cantù diretta da coach Mattia Costacurta ha regolato con una prestazione corale molto autoritaria il fanalino di coda del girone la Robur Varese per 94-65. Sugli scudi il giovane Gabriele Tarallo autore di ben 36 punti. La Hollywood Kart chiuderà il girone lunedì 14 giugno ospite a Legnano dell'Accademia Altomilanese che sconfisse nel match d'andata per 73-61 nel maggio scorso.

Il tabellino di HOLLYWOOD KART CANTÙ - ROBUR ET FIDES VARESE 94-65

(26–19, 52-41, 70-53)

Hollywood Kart Cantù: Terragni 5, Chiappa 2, Sacripanti, Clerici, Redaelli 17, Borsani, Tosetti 4, Brembilla 14, Maduka 5, Tarallo 36, Bresolin 8, Toluwa 3. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.

Robur et Fides Varese: Brignoli 6, Carnaghi, Macchi 9, Napoletano 4, Fiorelli, Librizzi 5, Ghezzi 3, Ziukovic 1, Rovera 2, Alesina 2, Caccia 7, Magugliani 26. All. Santandrea.

Programma del 6° e ultimo turno girone C Under18

Lunedì 14 ore 20.30 Accademia Alto Milanese Legnano-PGC Cantù, Pallacanestro Varese-Robur Varese.