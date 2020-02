Progetto Giovani Cantù la Hollywood Kart vince il derby con Varese

Progetto Giovani Cantù dopo il 4° turno di ritorno Under18 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team canturino sempre in vetta

Il 4° turno di ritorno consacra il primato della squadra Under18 Eccellenza del pProgetto Giovani Cantù. La Hollywood Kart di coach Mattia Costacurta infatti ha vinto con merito il derby casalingo contro la Pallacanestro Varese e si mantiene in vetta al girone. In evidenza l’azzurro Procida. Cantù tornerà in campo per un doppio turno ravvicinato il 25 febbraio ospite della Coelsanus Varese (ore 20.30) e il 27 in casa contro il College Basket Borgomanero (ore 21.15).

Il tabellino di HOLLYWOOD KART CANTÙ -PALLACANESTRO VARESE 79-64

(20-10, 43-29, 62-49)

Hollywood Kart Cantù: Caglio 3, Lanzi 11, Arienti 4, Sacripanti, Procida 16, Di Giuliomaria 4, Quarta 16, Mirkovski 5, Ziviani 10, Boev, Bresolin 4, Marazzi 6. All. Costacurta, Vice All. Di Giuliomaria.

Pallacanestro Varese: Montano 3, Seck 12, Marotta ne, Librizzi 20, Sorrentino ne, Battistini ne, Mazzocchia 3, Jokic 5, Virginio 16, Raskovic 1, Caccia ne, Maruka 4. All. Bizzosi, Vice All. Gergati, Grati.

