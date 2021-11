Progetto Giovani Cantù La Laborproject cala il tris vincente e sbanca anche Gallarate

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 3° turno d'andata del campionato Under13 Elite lombardo.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Matteo Alberio si è imposta largamente per 83-33 e mantiene la vetta del girone A

Tris vincente per la squadra Under13 Elite del Progetto Giovani Cantù che mantiene così imbattibilità e primato nel girone A del torneo lombardo. La squadra di coach Matteo Alberio si imposto anche nel 3° turno d'andata andando a vincere sul campo del Gallarate con un largo 83-33. Cantù resta in vetta con AIX Milano e Aba Legnano. Il team brianzolo tornerà in campo per il 4° turno domenica 28 novembre ospite dell'Aurora Desio.

Il tabellino di PALLACANESTRO GALLARATE - LABORPROJECT CANTÙ 33-83

(10-8, 28-17, 45-23)

Laborproject Cantù: Imperiali 11, Malano 18, Sironi 7, De Lucca A. 6, Andreoni 2, Ventura 10, Ghezzi 2, Pozzi 10, Moscatelli 7, De Lucca M. 2, Petruzzelli 4, Brenna 4. All. Alberio, Vice All. Cipolletta. I risultati del 3° turno d'andata del girone A Under13 Eite Aba Legnano-Desio 95-70, Libertas Cernusco AIX Miano 44-64, Gallarate-Cantù 33-83, Urania Milano-Robur varese 93-50.

Classifica del girone A Under13 Eite

Cantù, Milano, Aba Legnano 6; Urania Milano 4; Desio 2; Gallarate, Libertas Cernusco, Robur Varese 0.