Progetto Giovani Cantù la Laborproject ko con Milano ma è vicecampione lombarda

Finisce sui secondo gradino del podio la bella stagione agonistica della squadra Under13 Eite del Progetto Giovani Cantù. La Laborproject Cantù diretta da coach Matteo Alberio infatti ha terminato il suo super percorso nei playoff lombardi che l'avevano vista battere in semifinale l'Urania Milano per arrivare alla finalissima dove si è arresa alla corazzata AIX Olimpia Miano con il punteggio di 71-44. Troppo forte la squadra biancorosso per i giovani biancoblù canturini che però chiudono la stagione da protagonisti e come vicecampioni lombardi.

Il tabellino di AIX OLIMPIA MILANO - LABORPROJECT CANTÙ 71-44