Progetto Giovani Cantù la Laborproject s’arrende all’Urania

Progetto Giovani Cantù dopo 2° turno di ritorno u14 Elite.

A Milano il team di coach Di Giuliomaria perde 77-55

Niente da fare nel 2° turno di ritorno del campionato Under14 Elite per il Progetto Giovani Cantù. La Laborproject di coach Christian Di Giuliomaria si è dovuta arrendere a Milano all’Urania per 77-55 dovendo sempre inseguire. Cantù tornerà in campo sabato 8 febbraio in casa dove ospiterà (ore 15.15) la Libertas Cernusco che all’andata s’impose per 74-53.

Il tabellino di URANIA MILANO-LABORPROJECT CANTÙ 77-55

Parziali: 18-6, 48-24, 65-40

Laborproject Cantù: Grazzi 6, Greco, Amadori 8, Ferrari 4, Azzolini 8, Marelli 2, Confalonieri 12, Perego 3, Luzzi, Bezzi, Moscatelli 12. All. Di Giuliomaria, Vice All. Castoldi, Poletto.

